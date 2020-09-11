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Скандал вокруг измены Глушко Королёвой набирает обороты: любовница Тарзана показала интимное видео

сегодня 18:46

Фото из соцсетей, кадр из ролика

Интимное видео с участием Тарзана и его скандальной любовницы показали на Первом канале; ролик снят в ванной комнате.

Любовница Сергея Глушко обнародовала интимное видео с его участием. Ролик был показан на Первом канале.

В эфире ток-шоу «На самом деле» Анастасия Шульженко показала видеоролик, в котором они с Сергеем Глушко ласкают друг друга.

Обнажённый супруг популярной певицы Наташи Королёвой нежно обнимает сзади свою подругу, укутанную в полотенце, а потом целует в шею. Похоже, что кадры сняты в ванной комнате.

Напомним, вчера Сергей Глушко публично признался в измене, но заявил, что его развели.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

видео
скандал
тарзан
королёва
Глушко Сергей
измена

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