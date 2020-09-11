Скандал вокруг измены Глушко Королёвой набирает обороты: любовница Тарзана показала интимное видео
Фото из соцсетей, кадр из ролика
Интимное видео с участием Тарзана и его скандальной любовницы показали на Первом канале; ролик снят в ванной комнате.
Любовница Сергея Глушко обнародовала интимное видео с его участием. Ролик был показан на Первом канале.
В эфире ток-шоу «На самом деле» Анастасия Шульженко показала видеоролик, в котором они с Сергеем Глушко ласкают друг друга.
Обнажённый супруг популярной певицы Наташи Королёвой нежно обнимает сзади свою подругу, укутанную в полотенце, а потом целует в шею. Похоже, что кадры сняты в ванной комнате.
Напомним, вчера Сергей Глушко публично признался в измене, но заявил, что его развели.
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