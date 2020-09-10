Стал известен наиболее возрастной испытатель российской вакцины от COVID-19

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Среди добровольцев есть люди разного возраста; наиболее «взрослому» — больше семидесяти лет.

Самым пожилым испытателем отечественной противокоронавирусной вакцины стал москвич 73-х лет. Такое заявление сделала руководитель Центра телемедицины департамента здравоохранения Москвы Мария Соколова. А вот беременным закрыт путь в испытатели вакцины. Об этом рассказали РИА «Новости».

Самый молодой доброволец не пересёк границу восемнадцатилетия. Есть целые семьи, которые проходят процедуру, пояснила Соколова.

Вакцинация населения в Москве стартовала чуть больше недели назад в рамках пострегистрационного исследования вакцины от COVID-19.

Напомним, 10 сентября приостановлены испытания британской вакцины от коронавируса.