Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Стал известен наиболее возрастной испытатель российской вакцины от COVID-19

сегодня 21:20

Фото pixabay.com

Среди добровольцев есть люди разного возраста; наиболее «взрослому» — больше семидесяти лет.

Самым пожилым испытателем отечественной противокоронавирусной вакцины стал москвич 73-х лет. Такое заявление сделала руководитель Центра телемедицины департамента здравоохранения Москвы Мария Соколова. А вот беременным закрыт путь в испытатели вакцины. Об этом рассказали РИА «Новости».

Самый молодой доброволец не пересёк границу восемнадцатилетия. Есть целые семьи, которые проходят процедуру, пояснила Соколова.

Вакцинация населения в Москве стартовала чуть больше недели назад в рамках пострегистрационного исследования вакцины от COVID-19.

Напомним, 10 сентября приостановлены испытания британской вакцины от коронавируса.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

57596
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
19184
Россияне определили, почему туристы не едут в малые города России
17662
Кабмин одобрил проект федерального бюджета на будущий год
16801
«Сибирь» проиграла «Динамо» в матче КХЛ
16650
Как укрепить иммунитет во время сезонных вирусов: советы новосибирских медиков
15545
Ушла от полицейского к убийце: мать расчленённых девочек из Омска знала о судимости любовника
14489
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 17 сентября