Стал известен наиболее возрастной испытатель российской вакцины от COVID-19
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Среди добровольцев есть люди разного возраста; наиболее «взрослому» — больше семидесяти лет.
Самым пожилым испытателем отечественной противокоронавирусной вакцины стал москвич 73-х лет. Такое заявление сделала руководитель Центра телемедицины департамента здравоохранения Москвы Мария Соколова. А вот беременным закрыт путь в испытатели вакцины. Об этом рассказали РИА «Новости».
Самый молодой доброволец не пересёк границу восемнадцатилетия. Есть целые семьи, которые проходят процедуру, пояснила Соколова.
Вакцинация населения в Москве стартовала чуть больше недели назад в рамках пострегистрационного исследования вакцины от COVID-19.
Напомним, 10 сентября приостановлены испытания британской вакцины от коронавируса.
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