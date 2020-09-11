Сыпь и проблемы с дыханием: бывает ли аллергия на секс

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Некоторые люди покрываются сыпью и начинают задыхаться после секса; врачи рассказали, что на занятия любовью действительно бывает аллергия.

По последним данным, только в США от так называемой аллергии на секс страдают около 40 тысяч женщин. Чаще всего это реакция организма на вещества, которые содержатся в сперме. Результатом занятий любовью становятся отёки, проблемы с дыханием, а в редких случаях — анафилактический шок.

Известно о нескольких случаях, когда женщины чуть не погибли от аллергии на секс. Одну из них пришлось спасать в больнице на протяжение полугода. В обоих случаях аллергеном оказались антибиотики, которые содержались в сперме партнёра. Был также случай, когда аллергия случилась на бразильские орехи, которые перед сексом съел мужчина.

Но иногда, хоть и крайне редко, аллергическая реакция возникает на самого партнёра. Вернее, как уточняет «РИА Новости», на белки, которые содержатся в его сперме. Пока учёные до конца не разобрались в причинах такой реакции, но она сходна с аллергией на собак.

Напомним, врачи рассказали, чем утренний секс полезен для здоровья.