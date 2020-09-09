Тошнотворное послевкусие: жительница Новосибирска обнаружила мёртвую муху на дне кофейной чашки

Фотографии с сайтов pixabay.com и flamp.ru

Девушка увидела насекомое слишком поздно; в кондитерской прокомментировали инцидент.

Жительница Новосибирска купила латте с мухой и, ничего не подозревая, выпила весь стакан. О том, что на дне насекомое, девушка узнала только потом. Свою историю неудачного завтрака горожанка опубликовала на сайте отзывов flamp.ru.

Девушка отметила, что всегда берёт кофе перед работой в одной и той же кондитерской. Неприятный подарок на дне чашки ждал её впервые.

«Почти ежедневно беру кофе в этой точке, сегодня, как и всегда перед работой, взяла латте 400мл, допив его и открыв крышку-обнаружила труп мухи на дне своего стакана», — написала горожанка (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Сиб.фм).

Жительница Новосибирска подчеркнула, что ей стало дурно от увиденного и тошнота преследовала её достаточно долго.

Речь идёт о сетевой кондитерской Kuzina на Бориса Богаткова в районе станции метро «Золотая Нива».

Руководство сети заявило об обеспокоенности случившимся и пообещало найти и наказать виновных в инциденте.

Напомним, 9 сентября в одном из новосибирских паназиатских кафе подали суп с тараканами.