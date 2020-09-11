Тратила бюджет на лечение знакомого: на чиновницу в Алтайском крае завели уголовное дело

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Уголовное дело завели на бывшего заместителя председателя правительства Алтайского края; следствие считает, что чиновница тратила бюджетные деньги на лечение своего знакомого.

В отношении бывшего заместителя председателя правительства Алтайского края возбудили уголовное дело за превышение должностных обязанностей. Следователи подозревают её в использовании бюджета не по назначению. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, чиновница Ирина Долгова обеспечивала за счёт бюджета дороги лекарством своего знакомого. Отмечается, что мужчина не имел права на бесплатное получение препарата.

Следователям предстоит провести проверку и доказать вину Долговой. После этого уголовное дело направят в суд.

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