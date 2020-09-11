Траты на чиновников и оружие сократят в бюджете России

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Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение; представлен проект бюджета России на 2021-2023 годы.

Правительство России одобрило сокращение расходов на вооружение и зарплаты чиновникам. Утверждённый проект федерального бюджета на 2021–2023 годы предусматривает оптимизацию «незащищенных» статей расходов на 10% и сокращение госпрограммы вооружений на 5%, сообщил глава Минфина Антон Силуанов 16 сентября.

По словам Силуанова, ещё одной мерой для балансировки дефицита бюджета станет отказ от ежегодной индексации зарплат чиновников в следующем году. В этом году из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, экономисты прогнозируют, что дефицит бюджета в этом году составит 4,4% ВВП.

Предложенными мерами власти планируют сэкономить в 2021 году около 927 млрд рублей, а в 2022 году — 970 млрд. Таким образом, к 2023 году дефицит бюджета снизится до 1,1%.

«Без оптимизации и сокращений мы бы не вышли на общие сбалансированные принципы бюджетной политики в 2022 году», — цитирует Силуанова РБК.

Расходы на соцобязательства, обслуживание госдолга и выделение средств регионам останутся на прежнем уровне.

Напомним, кабинет министров одобрил проект бюджета на 2021 год.