Тренера «Спартака» дисквалифицировали на шесть матчей после скандального дерби с ЦСКА
Фото spartak.com
Тренера «Спартака» дисквалифицировали на шесть матчей; во время недавнего дерби с ЦСКА специалист толкнул ассистента арбитра и вступит с ним в перепалку.
Тренера «Спартака» по физической подготовке Рамиля Шарипова дисквалифицировали на шесть матчей после дерби с ЦСКА в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает ТАСС.
В конце встречи Шарипов был удален за агрессивное поведение, выражение несогласия с решением судейской бригады и толчок ассистента арбитра. За это он отстранен на три матча и еще на три — условно.
13 сентября ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 3:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Хердур Магнуссон, Никола Влашич и Чидера Эджуке. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско посчитал, что исход встречи предрешил второй гол армейцев, забитый Влашичем в концовке первого тайма.
«Спартак» с 14 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе ЦСКА на одно очко меньше, клуб расположился на четвертой строчке.
Напомним, главный тренер Станислав Черчесов назвал условие выхода сборной России на высший уровень.
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