«Тут огромная пробка»: полыхающая фура парализовала движение по Гусинобродскому тракту

Фото АСТ-54

В Новосибирске на дороге загорелся грузовик; тушить его помогали очевидцы, однако машина, вероятнее всего, не подлежит восстановлению.

Грузовой автомобиль загорелся на Гусинобродском тракте в Новосибирске. Об этом ночью 16 сентября сообщают подписчики группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что фура полностью охвачена огнём.

Очевидцы сообщают, что принимали участие в тушении пожара.

«Мы остановились отдали огнетушитель, но для такого возгорания это капля в море. Пожарки нам попались, когда мы в город въезжали, а это минут 5-10 от пожара, за это время все сгорело скорее всего», — пишет Галина Белосова.

В комментариях ответил человек, который предположительно является владельцем фуры. Он поблагодарил автомобилистов за помощь, однако спасти машину не удалось. Также подписчики сообщают, что загоревшаяся фура парализовала движение по Гусинобродскому тракту.

«Трасса перекрыта, в обе стороны, сотрудники полиции никого не пропускают, образовалась огромная пробка!» — пишет читатель.

Официальных комментариев от экстренных служб на момент публикации заметки не поступало.

Напомним, сегодня стали известны подробности страшного ДТП в центре Новосибирска — иномарка перелетела через кольцо.