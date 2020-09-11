Убийство Талькова: Азиза сделала сенсационное заявление

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Азиза сделала заявление, кто мог заказать убийство Талькова; певица не верит, что легенду русского рока убил её муж.

Эстрадная исполнительница и постоянная участница шоу «Один в один» на Первом канале Азиза заявила, что ее бывший охранник и гражданский муж Игорь Малахов не мог убить Игоря Талькова в перестрелке, состоявшейся 6 октября 1991 года.

Как передаёт портал 78.ru, Азиза назвала подозрения в адрес Малахова «полной глупостью, абсурдом», объясняя это тем, что он был вполне разумным человеком и не способным на подобный поступок.

«Игорь этого сделать не мог. Игорь никогда на учёте не состоял, чтобы такое сделать прилюдно, в такое время, в таком месте», — объяснила певица.

Ранее продюсер Александр Толмацкий заявил, что музыкант Игорь Тальков перед гибелью поссорился с охранником Азизы Игорем Малаховым, выталкивал того из гримёрки и «посылал». При этом он назвал выстрел, убивший Талькова, случайным. По словам продюсера, в смерти певца виновата его охрана.

Российского певца Игоря Талькова застрелили 6 октября 1991 года в ленинградском дворце спорта «Юбилейный». По одной из версий, между ним и охранником Азизы произошёл конфликт из-за очередности выступлений. Конфликт перерос в потасовку и перестрелку, из принадлежавшего Малахову пистолета был сделан смертельный выстрел.

Позже следователи выдвинули версию, что выстрел сделал не охранник, а концертный директор самого Талькова Валерий Шляфман, проживающей в настоящее время в Израиле. Осенью 2018 года расследование убийства Талькова было возобновлено.

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