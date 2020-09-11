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Улицу в центре Новосибирска закроют на месяц из-за аварии на трубопроводе ТЭЦ-5

сегодня 14:47

Скриншот «АСТ-54», фото СГК

В центре Новосибирска закрывается движение по улице Ольги Жилиной; именно там накануне провалился асфальт.

В мэрии Новосибирска сообщили о закрытии сквозного проезда по улице Ольги Жилиной в центре мегаполиса.

Накануне именно там образовался провал, который моментально наполнился горячей водой из системы отопления.

«До 9 октября закрывается проезд по ул. Ольги Жилиной в районе дома № 108. Ограничение связано с проведением работ на теплотрассе», — говорится в сообщении мэрии.

Напомним, в центре Новосибирска из-за прорыва трубопровода на ТЭЦ-5 без горячей воды остались около сотни домов.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

коммунальная авария
Новосибирск

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