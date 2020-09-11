Ушла от полицейского к убийце: мать расчленённых девочек из Омска знала о судимости любовника

Фото из открытых источников

Погибшие под Ярославлем девочки некоторое время жили в Новосибирской области; их отец работал в районном отделе полиции.

Убитые в городе Рыбинске Ярославской области 9- и 14-летняя девочки некоторое время жили в Новосибирской области. Их родной отец служил в полиции и, по информации Telegram-канала Life Shot, занимал высокий пост сначала в Краснозёрском отделе, а по возвращении в Омск возглавил уголовный розыск.

По трагической иронии судьбы мужу-полицейскому мать погибших девочек Валентина Сапрунова предпочла убийцу.

Как сообщают СМИ Ярославля со ссылкой на источники в Следственном комитете, мать погибших детей знала, что её новый возлюбленный отсидел срок за убийство. О других своих «заслугах» Виталий Молчанов промолчал.

А рассказать было о чём. Список статей, по которым Молчанов был осуждён, – шокирует. «Убийство», «Незаконное лишение свободы с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Изнасилование, соединённое с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершённое с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам» и «Надругательство над телами умерших».

Ни один здравомыслящий человек, зная о таком наборе, не решил бы связать свою жизнь с подобным мужчиной и уж тем более везти к нему собственных детей.

Расчленённые тела своих дочек мать нашла в квартире любовника 15 сентября. Как позже установили следователи, маньяк изнасиловал детей.

В ходе обыска в квартире Молчанова были найдены четыре топора и коллекция ножей. Орудия убийства были тщательно отполированы, заточены и спрятаны от посторонних глаз. Именно с их помощью он убил детей.

Расследование дела взял под личный контроль глава Следственного комитета.

За информацию о месте нахождения сбежавшего маньяка назначено вознаграждение в 500 тысяч рублей.