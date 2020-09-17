«Успей первым открыть золотой чемоданчик»: телеканал ТВ-3 подготовил сюрприз для новосибирцев

Фото ТВ-3

Телеканал ТВ-3 в преддверии нового шоу подготовил приз для новосибирцев; для разгадывания задачи нужно отправиться в Первомайский сквер в пятницу.

Перед премьерой нового шоу канала ТВ-3 «Миллион на мечту», которое даёт шанс обычным телезрителям получить 1 миллион рублей на исполнение своей мечты, в Первомайском сквере появилась необычная инсталляция с шестнадцатью золотыми чемоданами.

В день старта шоу телеканал ТВ-3 решил не оставлять новосибирцев без подарков и приготовил призы, которые спрятаны в чемодане. Всё, что нужно сделать — следить за новостной лентой с 13:00 до 18:00 официальной группы https://vk.com/tv3_nsk, где можно будет найти трёхзначные коды. Успей первым открыть золотой чемоданчик и забрать призы от телеканала ТВ-3.

Не пытайтесь обхитрить ТВ-3 и ввести трёхзначный код наугад, телеканал заранее всё продумал. Инсталляция находится под наблюдением, и код можно будет ввести только после его появления в https://vk.com/tv3_nsk.

«Миллион на мечту» – это проект не об инвестициях в бизнес-стартапы, а о деньгах, которые очень нужны здесь и сейчас, на осуществление чего-то по-настоящему важного и личного. У каждого из участников шоу – своя неповторимая история жизни, которая никого не оставит равнодушным. Кто-то мечтает сделать доступными курсы дайвинга для людей с ограниченными возможностями, кто-то – показать маме море, которое та всю жизнь хотела увидеть, а кто-то – сделать наконец дорогу в своём селе.

Не пропусти премьеру 18 сентября в 19:00 на ТВ-3, 16+.