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Узнаем много нового: Мадонна снимает автобиографический фильм о своей жизни

сегодня 17:51

Фотографии с сайта wikipedia.org

Мадонна сама выступает в качестве сценариста и режиссёра; дата премьеры фильма пока не названа.

Поп-звезда Мадонна снимает автобиографический фильм, в котором сама выступает в качестве сценариста и режиссёра. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Мадонна подчеркнула, что в центре сюжета картины будет музыка.

«Музыка меня поддерживала, а искусство спасло жизнь», — приводит издание слова певицы.

В фильме певица обещает рассказать о себе много новых и вдохновляющих историй.

Дата премьеры фильма пока не названа, известно лишь, что производством картины займутся Universal Pictures и продюсер Эми Паскаль.

Напомним, 25 марта Мадонна поделилась эпатажным видео про коронавирус, снятым в собственной ванной.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

фильм
Мадонна

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