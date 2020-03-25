Узнаем много нового: Мадонна снимает автобиографический фильм о своей жизни

Фотографии с сайта wikipedia.org

Мадонна сама выступает в качестве сценариста и режиссёра; дата премьеры фильма пока не названа.

Поп-звезда Мадонна снимает автобиографический фильм, в котором сама выступает в качестве сценариста и режиссёра. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Мадонна подчеркнула, что в центре сюжета картины будет музыка.

«Музыка меня поддерживала, а искусство спасло жизнь», — приводит издание слова певицы.

В фильме певица обещает рассказать о себе много новых и вдохновляющих историй.

Дата премьеры фильма пока не названа, известно лишь, что производством картины займутся Universal Pictures и продюсер Эми Паскаль.

Напомним, 25 марта Мадонна поделилась эпатажным видео про коронавирус, снятым в собственной ванной.