Узнаем много нового: Мадонна снимает автобиографический фильм о своей жизни
Фотографии с сайта wikipedia.org
Мадонна сама выступает в качестве сценариста и режиссёра; дата премьеры фильма пока не названа.
Поп-звезда Мадонна снимает автобиографический фильм, в котором сама выступает в качестве сценариста и режиссёра. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Мадонна подчеркнула, что в центре сюжета картины будет музыка.
«Музыка меня поддерживала, а искусство спасло жизнь», — приводит издание слова певицы.
В фильме певица обещает рассказать о себе много новых и вдохновляющих историй.
Дата премьеры фильма пока не названа, известно лишь, что производством картины займутся Universal Pictures и продюсер Эми Паскаль.
Напомним, 25 марта Мадонна поделилась эпатажным видео про коронавирус, снятым в собственной ванной.
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