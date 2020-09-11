В Бердске задержали убийцу неизвестной женщины: помогли СМИ и общественность

Фото СК по Новосибирской области

В Бердске следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции при активной помощи СМИ и общественности задержан подозреваемый в причинении смерти женщине; её тело было обнаружено в лесном массиве.

На территории города Бердска в лесном массиве на расстоянии около 200 метров в северо-западном направлении от дома № 15 по улице Садовой посёлка Мичуринский Искитимского района Новосибирской области было обнаружено тело неустановленной женщины со следами насильственной смерти в виде черепно-мозговой травмы.

По данному факту следственным отделом по городу Бердску следственного управления СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело по признакам статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

На первоначальном этапе установить личность потерпевшей не представилось возможным. В этой связи следователями СК и подключившимися к выяснению обстоятельств произошедшего следователями-криминалистами из регионального следственного управления СКР было принято решение обратиться к общественности через средства массовой информации с просьбой помочь в установлении личности погибшей женщины.

Большинство СМИ региона с готовностью откликнулись на просьбу следствия и разместили на своих интернет-страницах приметы потерпевшей. После размещения данных публикаций на следующий день на указанный телефон дежурного по следственному управлению поступил ряд звонков от граждан, которые существенно дополнили уже полученные к тому моменту сведения, добытые сотрудниками СКР и полиции в ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, и позволили установить личность потерпевшей. Ей оказалась 78-летняя жительница города Бердска. Кроме того, были получены важные сведения от очевидцев, способствовавшие восстановлению объективной картины произошедшего.

"По итогам проведённой следственно-оперативной группой работы, в результате анализа поступившей информации от граждан было установлено местонахождение лица, подозреваемого в нанесении женщине телесных повреждений, от которых наступила её смерть. Им оказался сосед потерпевшей 1977 года рождения. В настоящее время мужчина задержан и даёт показания, свою причастность в совершении преступления не отрицает", — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

На допросе следователю он пояснил, что 13 сентября текущего года в течение дня распивал с потерпевшей у себя в дачном домике спиртные напитки. Когда они возвращались домой, между ними возник словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс потерпевшей телесные повреждения, от которых последняя скончалась на месте.

В ходе следствия выясняются точные мотивы совершённого преступления, иные юридически значимые обстоятельства, продолжается сбор и закрепление доказательственной базы. Для установления точной причины смерти потерпевшей проводится судебно-медицинская экспертиза.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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