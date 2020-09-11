В Госдуму внесли законопроект о повышении пособия по безработице до 24 260 рублей

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Новый законопроект предусматривает увеличение пособия по безработице в два раза; в случае принятия проекта размер выплат составит 24 260 рублей.

Поднять размер пособия по безработице до размера МРОТ предложили депутаты Госдумы. Такой законопроект уже внесён на обсуждение, и в случае его принятия максимальный размер выплат составит 24 260 рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС.

Такая инициатива связана с низким размером пособия по безработицы. Сейчас оно варьируется от 1 500 до 12 130 рублей. Депутаты считают, что такие выплаты не помогут россиянам справиться во время кризиса пандемии.

По мнению авторов законопроекта, после увеличения выплат будет заложена законодательная основа для улучшения социально-экономического положения в стране.

Отмечается, что в будущем размер выплат будет проиндексирован.

Напомним, на выплаты безработным правительство дополнительно выделит 35 миллиардов рублей.