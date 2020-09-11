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В Хакасии таинственным образом пропала группа сборщиков кедровых орехов

сегодня 14:38

Фото Global Look Press

В Хакасии спасатели ищут трех сборщиков кедровых орехов; старатели ушли в тайгу 14 сентября и до сих пор от них никаких вестей.

Спасатели с собаками ищут трёх пропавших в Хакасии сборщиков кедровых орехов. Люди ушли в тайгу 14 сентября. Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, мужчины отправились в тайгу и от них уже третий день нет никаких вестей.

Уточняется, что родственники не могут до пропавших дозвониться, их телефоны отключены. Сами они на связь не выходили уже несколько дней.

«К поискам трёх человек, которые 14 сентября пропали при сборе кедрового ореха в Усть-Абаканском районе, привлечены три кинологических расчёта, а также пять человек и одна единица техники», — сказали в МЧС.

Уточняется, что люди пропали в 40 километрах от посёлка городского типа Усть-Абакан с населением более 15 тысяч человек.

Напомним, в Иркутской области третий день ищут пропавшего ребёнка, он ушёл в школу и не вернулся.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Хакасия
тайга
пропавшие

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