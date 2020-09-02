В Кемерово запустят первый в Кузбассе проект по раздельному сбору мусора

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В Кемерове запустят первый в регионе проект по раздельному сбору мусора; до конца сентября в городе установят 300 новых контейнеров для вторсырья.

Кемерово станет первым городом в Кузбассе, где будет реализован пилотный проект по внедрению системы раздельного сбора мусора. Как сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению ТКО — компании "Чистый город Кемерово", до конца сентября в областном центре в дополнение к уже существующей инфраструктуре будет установлено 300 новых контейнеров для сбора вторсырья, что позволит полностью закрыть потребности города.

"До конца сентября в Кемерове появится 300 новых контейнеров для сбора вторсырья — стекла, пластика, макулатуры, алюминиевых банок. Таким образом, Кемерово первым в Кузбассе будет полностью оборудован такими контейнерами для раздельного сбора мусора", — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что в настоящий момент в Кемерове около 1 тыс. контейнеров для сбора подлежащего переработке мусора. Пока они есть не во всех районах города, а часть из них сломаны и нуждаются в замене. После полного оснащения контейнерных площадок в Кемерове региональный оператор намерен продолжить установку таких контейнеров для вторсырья в других городах своего присутствия.

Территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами в Кемеровской области делит регион на две зоны. Зона "Юг" включает в себя 11 городов и районов с населением порядка 1,2 млн человек, ее оператором назначена компания "Экотек". В зону "Север" входят 23 территории, включая Кемерово, ее оператором является компания "Чистый город Кемерово".

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