В Красноярске задержали директора медцентра, где сгорели люди

Фото и видео СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия

СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия задержал 45-летнюю директора клиники «Чистый город»; в частном медучреждении сегодня погибли четыре человека.

В рамках расследования уголовного дела по факту гибели в результате пожара четверых пациентов частной наркологической клиники по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», задержана 45-летняя директор клиники «Чистый город».

Как сообщалось ранее, 17 сентября 2020 года около 4 часов 35 минут в следственные органы поступило сообщение о том, что произошло возгорание в помещениях частной наркологической клиники «Чистый город», расположенной в центре Красноярска. В ходе тушения пожара обнаружены тела четверых пациентов с признаками термического воздействия, количество пострадавших устанавливается.

По предварительным данным, часть пациентов находились в клинике анонимно, и на данный момент установить личности погибших из-за термических повреждений не представляется возможным без проведения геномных экспертиз.

Также в рамках расследования уголовного дела назначены биологические, пожарно-технические и другие экспертизы.

Допрашивается руководство и сотрудники клинки, свидетели и очевидцы, изъята представляющая интерес для расследования уголовного дела документация.

Напомним, в красноярском пожаре погибли четыре человека, ещё двое пострадали.