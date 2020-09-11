Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

В Кузбассе неизвестные избили водителя скорой помощи

сегодня 08:25

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Неизвестные избили приехавшего на вызов водителя скорой помощи в Кузбассе; мужчина госпитализирован.

Неизвестные нанесли побои кузбасскому водителю скорой помощи пока врачи поднялись в квартиру, чтобы оказать медицинскую помощь больному.

О произошедшем сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря регионального центра медицины катастроф Антона Дужика.

Нападение произошло в Заводском районе Новокузнецка.

«Мужчина, 56 лет, водитель скорой медицинской помощи избит неизвестными, пока бригада была на вызове», — уточнил подробности инцидента Антон Дужик.

Водителя госпитализировали, его состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

Напомним, 12 сентября в Новосибирске подростки толпой избили мужчину.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

скорая помощь
Кемеровская область
избили

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19037
Россияне определили, почему туристы не едут в малые города России
17488
Кабмин одобрил проект федерального бюджета на будущий год
16661
«Сибирь» проиграла «Динамо» в матче КХЛ
16444
Как укрепить иммунитет во время сезонных вирусов: советы новосибирских медиков
14272
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 17 сентября
13917
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 17 сентября - вспышка в российском санатории, открытие границы с Южной Осетией и акции протеста медработников
13716
Пенсионерам с тридцатилетним стажем доплатят к пенсии