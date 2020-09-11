В Кузбассе неизвестные избили водителя скорой помощи
Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм
Неизвестные избили приехавшего на вызов водителя скорой помощи в Кузбассе; мужчина госпитализирован.
Неизвестные нанесли побои кузбасскому водителю скорой помощи пока врачи поднялись в квартиру, чтобы оказать медицинскую помощь больному.
О произошедшем сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря регионального центра медицины катастроф Антона Дужика.
Нападение произошло в Заводском районе Новокузнецка.
«Мужчина, 56 лет, водитель скорой медицинской помощи избит неизвестными, пока бригада была на вызове», — уточнил подробности инцидента Антон Дужик.
Водителя госпитализировали, его состояние медики оценивают как средней степени тяжести.
Напомним, 12 сентября в Новосибирске подростки толпой избили мужчину.
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