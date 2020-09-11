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В Новосибирске начался отопительный сезон: тепло получили первые дома

сегодня 10:43

Фото pixabay.com

В Новосибирске 24 многоквартирных дома воспользовались возможностью подключить тепло; практически все заявки подала одна УК.

В Новосибирске ранним подключением воспользовались первые 24 многоквартирных дома. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

Всего, с учётом социальных учреждений, до официального старта отопительного сезона тепло уже получают 265 объектов города.

«Заявлений на подключение от жилого фонда пока немного: большая часть жилых домов получила тепло по заявке одной управляющей организации», — рассказали в СГК.

По состоянию на вечер 16 сентября, Сибирская генерирующая компания начала подачу тепла в 24 многоквартирных дома Новосибирска по улицам Колхидской, Забалуева, Халтурина, Сибирской, Петухова, Мичурина. В их числе 21 дом управляющей компании «Жилком». Это пока единственная управляющая организация, подавшая массовую заявку на ранее подключение.

Подключаются также частные дома: тепло получили первые четыре дома в Кировском районе.

Кроме того, подключены уже более 27 % школ и детских садов города — всего 194 объекта, а также 20 % учреждений здравоохранения — 47 объектов.

Напомним, 14 сентября отопительный сезон стартовал в восьми районах Новосибирской области.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

отопительный сезон
Новосибирск

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