В Новосибирске открывается областная научная библиотека

Фото из открытых источников

Новосибирская областная научная библиотека открыла двери для читателей; люди не могли прийти сюда с начала пандемии.

В Новосибирске возобновилась работа областной научной библиотеки. Читателям придётся привыкнуть к новым правилам.

В библиотеке рассказали о том, как будут работать:

посетители не смогут работать с открытым фондом – рассматривать книги, нужную литературу выдаёт по требованию библиотекарь;

в залах для самостоятельной работы устанавливается предельное количество читателей с учётом социальной дистанции; книги после сдачи проходят обязательный карантин 5 дней;

рекомендуется предварительно забронировать визит.

В залах НОГБ не будут проводиться мероприятия численностью свыше 50 человек. Однако разрешены языковые клубы, занятия, лекции, семинары, клубы по интересам, открытие выставок и камерные концерты.

Посетители будут допускаться только в масках. Обязательным остаётся и соблюдение социальной дистанции.

За время ограниченных мер областная научная библиотека обновила окна на первом этаже, провела ремонт холла, оборудовала санузел для маломобильных граждан, открыла уникальную лингвистическую лабораторию Pearson, где бесплатно можно изучать английский, запустила волонтёрский проект по доставке книг пенсионерам «Книголет».

В настоящее время завершены все ремонтные работы в арт-платформе «Дом да Винчи» (Коммунистическая, 34) – здесь в ноябре откроется для читателей обновлённый отдел искусств.

Напомним, в Новосибирске возобновил работу большой планетарий.