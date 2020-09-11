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В Новосибирске снова заминировали суд

сегодня 09:41

Фото Сиб.фм

Сообщение о минировании Ленинского районного суда пришло по электронной почте; людей вывели на улицу.

Сегодня, 17 сентября, в Ленинском районном суде прошла эвакуация. На электронную почту суда пришло сообщение о минировании здания.

Все сотрудников суда и посетителей вывели на улицу.

На месте работают сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии. Также к зданию приехали скорая помощь и пожарные.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

минирование
Новосибирск

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