В Новосибирске снова заминировали суд
Фото Сиб.фм
Сообщение о минировании Ленинского районного суда пришло по электронной почте; людей вывели на улицу.
Сегодня, 17 сентября, в Ленинском районном суде прошла эвакуация. На электронную почту суда пришло сообщение о минировании здания.
Все сотрудников суда и посетителей вывели на улицу.
На месте работают сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии. Также к зданию приехали скорая помощь и пожарные.
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