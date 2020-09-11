В Новосибирской области направлены выплаты 96,5 тысячам детей в возрасте от 3 до 7 лет

Фото pixabay.com

В Новосибирской области действуют различные виды помощи семьям с детьми; родителям ребят в возрасте от 3 до 7 лет выплачивают отдельное пособие.

В Новосибирской области 96,5 тысячам детей в возрасте от 3 до 7 лет направлены ежемесячные пособия. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Общая сумма финансирования данной выплаты в области составила более 4,7 млрд рублей. С момента введения этой меры пособие получили 78 тысяч семей региона.

«Программа поддержки стартовала в июне. Многие семьи получили выплаты сразу за шесть месяцев, поскольку начисление пособия осуществляется с 1 января 2020 года. В нашем регионе размер ежемесячной выплаты – 6 018,5 рублей. Право на выплату распространяется на семьи, где доход на каждого члена семьи ниже 11 738,0 рублей», – сообщил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.

Подать заявку на выплату можно через портал госуслуг, отделения МФЦ и центры социальной поддержки населения. Всего госорганы получили более 123 тысяч документов от жителей Новосибирской области.

Также в Новосибирской области родителям, оставшимся без работы во время пандемии, положена дополнительная надбавка на несовершеннолетних детей в размере 3 000 рублей. Её выплачивают вместе с пособием по безработице. На данный момент выплачено более 373 млн рублей 41,6 тысячам заявителям.

Кроме того, более 11,6 млрд рублей было потрачено на дополнительные выплаты по 5 000 рублей на детей до трёх лет и единовременные выплаты по 10 000 рублей семьям региона Новосибирской области. Если родители ещё не обращались за данным видом помощи, у них есть время подать заявление до конца сентября.

Узнать все положенные выплаты можно в тематической памятке, разработанной ПФР и министерством труда.

Напомним, пособие по безработице предложили увеличить в два раза.