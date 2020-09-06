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В очень тяжёлом состоянии: ночью в Новосибирске сбили пешехода

сегодня 10:04

Фото pixabay.com и ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске снова сбили пешехода; на этот раз мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

В ГИБДД сообщили о новом ночном наезде на пешехода в Новосибирске.

«16 сентября в 23:55 водитель 1960 года рождения на автомобиле Mazda Tribute следовал по улице Ватутина со стороны улицы Пермитина в сторону улицы Котовского и напротив дома 3 пo улице Ватутина совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода», — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

В результате наезда мужчина, на вид лет 40, с тяжёлой сочетанной автодорожный травмой, повреждениями внутренних органов и переломом плечевой кости госпитализирован в очень тяжёлом состоянии.

Напомним, 6 сентября пешеход в Новосибирске получил сотрясение и травмы.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

ДТП
наезд на пешеходов
Новосибирск

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