В половине районов Омской области ввели карантин из-за птичьего гриппа

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В Омской области продолжает распространяться смертельная болезнь; уничтожено больше полутора миллионов птиц.

В Омской области птичий грипп распространился уже на территориях половины районов региона. Накануне, 16 сентября, стало известно, что заболевание нашли в Марьяновском районе. Об этом сообщает издание «Пишет Омск».

Птичий грипп обнаружили в одном из личных подсобных хозяйств на улице Кирова в Марьяновке. Больную птицу уничтожат. Фермеры получат компенсацию. На территории села, где зафиксировали падёж пернатых, ввели карантин до 14 октября.

Таким образом, птичий грипп затронул уже 15 районов Омской области. Больше всего пострадала крупнейшая в регионе Иртышская птицефабрика. Там под уничтожение попали более 1,5 миллиона кур.

Напомним, в середине августа Сиб.фм рассказал, какие ещё опасные заболевания животных выявили на границах Новосибирской области.