В Республике Алтай установлен антирекорд по коронавирусу

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В Горном Алтае за сутки коронавирус выявили у 65 человек; такого ещё не было.

По данным на утро 17 сентября, в Республике Алтай выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом.

Это максимальный суточный прирост с начала пандемии. Предыдущий «рекорд» был зафиксирован 2 июля, когда было зарегистрировано 64 новых случая. Печальное лидерство по числу выявленных вновь держит Кош-Агачский район, где за сутки коронавирус подтвердился у 24 жителей, в том числе у семи детей, сообщают «Новости Горного Алтая».

Также вирус выявлен на следующих территориях:

Майминский район — 10;

Онгудайский район — 10;

Турочакский район — 10, в том числе у одного ребёнка;

Горно-Алтайск — 8;

Усть-Канский район — 2;

Чемальский район — 1.

С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждёно 2 746 случаев заболевания, в том числе 1 116 – в Кош-Агачском районе, 572 – в городе Горно-Алтайске, 249 – в Майминском районе, 182 – в Турочакском районе, 159 – в Усть-Канском районе, 137 – в Шебалинском районе, 108 – в Улаганском районе, 91 – в Чемальском районе, 83 – в Онгудайском районе, 41 – в Усть-Коксинском районе, 8 – в Чойском районе.

В регионе зарегистрировано 14 летальных случаев у пациентов с COVID-19, 12 из них – от COVID-19, два – от иных причин.

Напомним, 15 сентября в Республике Алтай смягчили коронавирусные ограничения.