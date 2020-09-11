В СКР рассказали о признании погибшего Тесака-Марцинкевича в серии убийств

Фото со страницы Максима Марцинкевича в соцсети «ВКонтакте»

В СК рассказали о признании погибшего Тесака в серии убийств; незадолго до смерти Марцинкевич детально описал события и указал место, где были спрятаны тела погибших.

Националист Максим Марцинкевич (Тесак) незадолго до своей гибели чистосердечно признался в нескольких убийствах, совершенных с 2003 по 2007 годы. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По словам Петренко, Марцинкевич, в частности, признался в совершении двойного убийства, о котором ранее не было известно следователям. Он

"Выехавшие на место следователи подтвердили слова Марцинкевича", — сказала Петренко.

16 сентября Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Марцинкевич не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записка заканчивается словами «простите меня».

Родители Марцинкевича уверены, что их сын не мог покончить собой и потребовали возбудить уголовное дело об убийстве.

Напомним, новосибирский адвокат не верит в суицид «Тесака» Марцинкевича и считает, что заключённого пытали в тюрьме.