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В вузы Новосибирска поступили более 20 тысяч выпускников

сегодня 11:29

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Почти 21 тысяча абитуриентов приняты в новосибирские вузы в 2020 году; это почти в два раза больше, чем годом ранее.

В Новосибирске почти вдвое увеличилось число поступивших в высшие учебные заведения региона. Об этом «Ведомостям» рассказала начальник отдела высшей школы и развития педагогических кадров министерства образования Новосибирской области Светлана Малина.

В приёмные комиссии новосибирских вузов было подано более 163,5 тысяч заявлений. По данным на 15 сентября, студентами стали почти 21 тысяча абитуриентов: 13 101 человек поступил на бюджетную форму обучения, 7 842 будут учиться на коммерческой основе, но последняя цифра пока не окончательная — приём на платные формы ещё продолжается.

Как сообщает издание, самые высокие проходные баллы отмечены в НГУ, СИУ РАНХиГС, юридическом институте, НГУАДИ, СибГУТИ, НГМУ, НГТУ.

В НГУ, например, на бакалавриате средний балл составил 87,6, на специалитете — 89.

В Минобре также отметили, что больше половины зачисленных студентов приехали из других городов.

Напомним, в начале сентября Минобр заявил, что российские вузы способны обеспечить санитарные меры в общежитиях.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

вузы
Новосибирск

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