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В Забайкальском Краснокаменске школы и детсады закрывают из-за коронавируса

сегодня 09:13

Фото pixabay.com

Во втором по численности городе Забайкалья вспышка коронавируса; закрывают образовательные учреждения.

В Краснокаменске Забайкальского края из-за вспышек коронавируса закрыли два детских сада, две средних школы и филиал Сибирской региональной школы бизнеса. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на краснокаменское межрегиональное управлении № 107 ФМБА России.

По информации управления, ограничения введены в детских садах № 9 и 11. Закрыты школы № 2 и 4.

На 16 сентября в Краснокаменске было зафиксировано 139 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Большая часть заразившихся – взрослые.

«Установлено, что из числа заболевших: 18 завозных случаев, 101 по контакту с заболевшими, 20 источников инфицирования не установлены», — добавили в управлении.

Напомним, в Алтайском крае на карантин отправляют школы и детские сады.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Забайкальский край
карантин
коронавирус

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