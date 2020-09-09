Вдовец Легкоступовой оказался двоежёнцем

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Вдовец Легкоступовой оказался двоежёнцем; Юрий Фирсов бросил свою вторую жену ради певицы.

Супруг недавно умершей Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов до брака с певицей уже был венчан два раза. Об этом рассказал друг яхтсмена в интервью журналистам.

"Юра, когда венчался с Валентиной, проходил этот обряд в третий раз! Он был женат первый раз и тогда венчался. Ходил в патриархию, писал заявление, но его не развенчали, — поделился знакомый Фирсова.

По его словам, яхтсмен не мог венчаться на певице, так как он не был развенчан. Кроме того, Фирсов бросил свою вторую жену ради Легкоступовой.

"Второй раз не развенчивают того, кто виновен в распаде семьи. По сути он стал двоеженцем. Потому что его не могли развенчать со второй женой, то есть он в церковном браке с одной и одновременно перед Богом взял ещё одну жену. Это страшный грех. Нельзя шутить с теми, кто на небесах, — цитирует «Экспресс газета» слова друга Фирсова.

Он добавил, что артистка ничего не знала. При этом звезда была «просветлённой», поэтому не пошла бы на такую авантюру.

Российская певица валентина Легкоступова скончалась в возрасте 54 лет. Незадолго до смерти она попала в клинику с черепно-мозговой травмой, полученной в результате падения. Певица впала в кому, из которой уже не вышла.

Напомним, тела двух женщин нашли в доме на Саратовской улице в Москве, где проживала певица Валентина Легкоступова.