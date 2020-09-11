ВК «Локомотив» – «Енисей»: время матча, где смотреть трансляцию

Фото пресс-службы ВК «Локомотив»

Новосибирские волейболисты сыграют с «Енисеем» сегодня, 17 сентября; матч начнётся в 19:00 по новосибирскому времени.

Волейбольный клуб «Локомотив» встретится с красноярским «Енисеем» сегодня, 17 сентября, в 19:00 по новосибирскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на сайте «TV Start».

Днём ранее сибиряки обыграли «Югру – Самотлор» с общим счётом 3:1. Игра проходила на новой домашней арене. В матче себя отлично проявил лидер команды Павел Круглов, набрав 15 очков, что является лучшим результатом встречи.

Гостям же выиграть один сет помог Савелий Поздняков, выходец из новосибирского волейбола.

По правилам, принятым для профилактики коронавируса, на трибуны может пройти только четверть от вместимости стадиона – немногим больше тысячи мест.

Матч станет интересным, ведь в таблице общего зачёта предварительного этапа Кубка России «Енисей» отстаёт от новосибирцев всего на три очка. «Локомотив» занимает второе место, клуб из Красноярска – третье.



Напомним, ХК «Сибирь» проиграла в последнем домашнем матче московскому «Динамо».