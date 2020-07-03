Власти Новосибирска пообещали учесть интересы бизнеса при установке «умных остановок»

Фото Софии Березовской / Сиб.фм

Мэр Новосибирска встретился с представителями малого и среднего бизнеса; на встрече обсуждались вопросы нестационарной торговли и установки «умных остановок».

250 «умных остановок» появится на гостевых маршрутах в Новосибирске к молодёжному чемпионату мира по хоккею, который пройдёт зимой 2023 года. Конкурс на участие в концессионном соглашении с правом на модернизацию остановочных павильонов пройдёт уже в октября. Об этом сообщили в мэрии сибирской столицы.

Там уточнили, что победитель конкурса сможет сдавать эти павильоны в аренду представителям малого бизнеса. Содержать и обслуживать объекты концессионер будет в течение 15 лет, после чего «умные остановки» перейдут на баланс муниципалитета.

Как отметил на встрече с предпринимателями мэр Анатолий Локоть, концессионное соглашение не предполагает демонтаж установленных в рамках закона торговых точек в локациях будущих «умных остановок».