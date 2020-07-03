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Власти Новосибирска пообещали учесть интересы бизнеса при установке «умных остановок»

сегодня 09:24

Фото Софии Березовской / Сиб.фм

Мэр Новосибирска встретился с представителями малого и среднего бизнеса; на встрече обсуждались вопросы нестационарной торговли и установки «умных остановок».

250 «умных остановок» появится на гостевых маршрутах в Новосибирске к молодёжному чемпионату мира по хоккею, который пройдёт зимой 2023 года. Конкурс на участие в концессионном соглашении с правом на модернизацию остановочных павильонов пройдёт уже в октября. Об этом сообщили в мэрии сибирской столицы.
Там уточнили, что победитель конкурса сможет сдавать эти павильоны в аренду представителям малого бизнеса. Содержать и обслуживать объекты концессионер будет в течение 15 лет, после чего «умные остановки» перейдут на баланс муниципалитета.
Как отметил на встрече с предпринимателями мэр Анатолий Локоть, концессионное соглашение не предполагает демонтаж установленных в рамках закона торговых точек в локациях будущих «умных остановок».
«Все вопросы будут решаться в диалоге с предпринимателями. Мы должны учесть интересы обеих сторон – и муниципалитета, и представителей бизнеса. Ставить рядом с «умной остановкой» третий, четвёртый павильоны нельзя. Сейчас мы прорабатываем вопрос предоставления компенсирующих мест», – сказал Локоть.
Градоначальник отметил, что большую проблему в городе создают незаконные нестационарные объекты, которые носят сезонный характер. Как правило, они появляются в летний период. В городе насчитывается от 600 до 1 000 таких объектов.
Мэр подчеркнул, что продукция уличных торговцев небезопасна, а самодельные лотки и палатки уродуют Новосибирск. Кроме того, появление этих объектов наносит серьёзный экономический ущерб тем предприятиям, которые работают в соответствии с действующей нормативной документацией.
Напомним, ранее Сиб.фм рассказал, как будут выглядеть «умные остановки» в Новосибирске.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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