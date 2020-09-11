Водитель сбил маленького ребёнка и скрылся с места ДТП в Новосибирске

Фото Госавтоинспеции по Новосибирску

ДТП с участием ребёнка произошло в Новосибирске; мальчика госпитализировали в больницу.

В Новосибирске водитель иномарки сбил восьмилетнего мальчика и скрылся с места аварии. Об этом сообщила Госавтоинспекция по городу.

«16 сентября в 18:20 водитель 1975 года рождения на автомобиле Nissan двигался по улице Титова со стороны Связистов с правым поворотом на улицу Бийскую в сторону Танкистов, в пути следования у дома 202 по улице Титова совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, водитель скрылся с места аварии, однако позже сотрудники ДПС установили его личность. Ребёнка госпитализировали в больницу с травмой ноги.

Напомним, ночью в Новосибирске сбили пешехода.