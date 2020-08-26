Волна «минирований» в Новосибирске: полный текст заявления антитеррористической комиссии

Фото из группы "Росгвардия в Новосибирске" в социальной сети "ВКонтакте"

Посетителей и сотрудников Ленинского районного суда эвакуировали утром из-за поступившего сообщения о минировании; в антитеррористической комиссии региона прокомментировали ситуацию.

Власти прокомментировали волну минирований в Новосибирске 17 сентября. Публикуем полный текст сообщения аппарата антитеррористической комиссии.

«Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировал ситуацию по факту поступившего 17 сентября 2020 года на электронную почту Ленинского районного суда г. Новосибирска сообщения о минировании здания суда, а также ряда иных организаций.

В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, в необходимых случаях проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, реализуют мероприятия по недопущению террористического акта.

В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят на вышеуказанных объектах регламентированные мероприятия.

Ситуация находится на контроле Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова – председателя антитеррористической комиссии региона».

Как отметили в аппарате АТК, по итогам проверок по фактам сообщений о минировании зданий в августе и прошедшем периоде сентября 2020 года информация не подтвердилась.

Напомним, 26 августа в Новосибирске сообщили о минировании ТЭЦ.