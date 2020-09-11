«Встретимся в суде!»: супермодель Наоми Кэмпбелл выдвинула встречные требования к российскому миллиардеру, ранее подавшему на неё иск

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Имущественные претензии сторон друг к другу после расставания – не редкость; масштаб требований у богатых и знаменитых может поразить воображение.

Супермодель Наоми Кэмпбелл не стала дожидаться вызова в суд по иску российского миллиардера Владислава Доронина, и сама выдвинула против него обвинения в том, что он не возвращает ей вещи. Список растянулся на восемьсот страниц. Доронин же требует от Кэмпбелл возврата долгов и имущества на $3 млн. Об этом сообщает New York Post. Особенно супермодель взбесил тот факт, что в её вещах ходит нынешняя подруга олигарха — Кристина Романова. Иск сопровождается её фотографиями в принадлежащих Наоми вещах.

Отношения между Кэмпбелл и Дорониным завязались в 2008-м году. Мужчина был щедр на подарки, включая виллу на острове. В 2013-м пара распалась, но до сих пор стороны используют любую возможность насолить друг другу.

Источник New York Post полагает, что дело – совсем не в деньгах или вещах как таковых, куда важнее демонстрация собственной силы и унижение противоположной стороны.

Напомним, 16 сентября появилась информация о возможном расставании Ольги Бузовой и новосибирского репера Давы Манукяна.