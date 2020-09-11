Выплата 10 000: просящих о пособии в октябре матерей назвали «плодячками бездонными»

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Родители детей, просящие о выплате дополнительного пособия в октябре, стали мишенью для критики; комментаторы называют их «малогребущими», «нищебродами» и даже «плодячками бездонными».

«Плодячками бездонными» обозвали комментаторы российских родителей, которые получили материальную помощь от государства на несовершеннолетних детей и продолжают настаиваться на очередном пособии в октябре. Негативные отзывы появляются под петицией с просьбой в очередной раз выплатить 10 тысяч рублей.

«Кошмар! Опять все деньги этим "плодячкам бездонным"», — поделилась мнением пользователь под ником Мда.

Негативная реакция интернет-сообщества усиливается с каждым днём. Если первое время родителей, поддерживающих петицию, называли «попрошайками» и призывали «не рожать, если не могут прокормить», то теперь комментаторы не стесняются в выражениях.

Одна из мам школьника написала, что сама испытывает финансовые трудности, но вместо того, чтобы просить денег у государства, предпочитает больше работать.

«Очень странный подход у нашего государства — опять всё достаётся малогребущим», — посетовала она.

Напомним, петицию о выплате денег на сборы детей в школу подписали уже более 270 тысяч человек.