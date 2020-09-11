Выплата 5000 рублей пенсионерам: кого ждёт самая большая надбавка

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Российских пенсионеров поздравят с Днем пожилого человека; гражданам направят надбавки к пенсии.

В большинстве регионов России пенсионерам перечисляют дополнительные выплаты ко Дню пожилого человека. Размер надбавки будут определять местные администрации.

Больше всего получат жители Ямало-Ненецкого автономного округа — 5 000 рублей.

Узнать размер прибавки в своём регионе можно в местном отделении МФЦ. Точная сумма будет зависеть от экономической ситуации в субъекте федерации.

В ряде случаев для начисления надбавки необходимо будет соответствовать определённым условиям. Например, быть старше определённого возраста и долго проживать на территории региона.

В некоторых регионах начисление произойдёт автоматически, в других — необходимо подать заявление в МФЦ или на Госуслугах.

Напомним, отработавшим 30 лет пенсионерам увеличат пенсии.