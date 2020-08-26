Выплата на детей от 3 до 7 лет: новосибирским семьям выделили почти 5 миллиардов рублей

Фото pixabay.com

Почти 100 тысяч детей от 3 до 7 лет в Новосибирской области получают ежемесячные выплаты от государства; на поддержку семей направлено почти 5 миллиардов рублей.

В Новосибирской области продолжают реализовываться дополнительные меры поддержки семей с детьми, принятые по инициативе президента Владимира Путина. Среди мер поддержки – ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, выплаты безработным гражданам на каждого несовершеннолетнего ребёнка, выплаты на детей в возрасте до 3 лет, выплаты на детей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Власти уточнили, что ежемесячные выплаты в области направлены на 96,5 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет. Общая сумма финансирования данной меры поддержки составила более 4,7 млрд рублей.



Как отметил министр труда и социального развития области Ярослав Фролов, с момента введения дополнительных мер поддержки ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет получили порядка 78 тысяч семей региона.





«Программа поддержки стартовала в июне. Многие семьи получили выплаты сразу за шесть месяцев, поскольку начисление пособия осуществляется с 1 января 2020 года. В нашем регионе размер ежемесячной выплаты – 6 018,5 рублей. Право на выплату распространяется на семьи, где доход на каждого члена семьи ниже 11 738,0 рублей», – объяснил Фролов.



Пособие назначается как по заявлению, которое можно подать через портал госуслуг, отделения МФЦ и центры социальной поддержки населения, так и в беззаявительном порядке. Количество принятых документов от жителей Новосибирской области – более 123 тысяч.



Также в правительстве напомнили, что имеющие несовершеннолетних детей родители, которые после 1 марта 2020 года были уволены и признаны безработными, имеют право на получение к пособию по безработице дополнительной выплаты на каждого ребёнка в размере 3 000 рублей. Порядка 373 млн рублей уже выплачено 41,6 тысячам заявителей, где проживает 66,6 тысяч детей.



По данным отделения Пенсионного Фонда по Новосибирской области, на дополнительные выплаты по 5 000 рублей на детей до трёх лет, единовременные выплаты по 10 000 рублей семьям региона перечислено более 11,6 млрд рублей. До 30 сентября включительно заявления могут подать те семьи, которые ещё не обращались за данными выплатами.

Напомним, петиция с просьбой выплатить пособие на детей до 16 лет набрала более 270 тысяч просмотров.