Юрист-инвалид из Казани пытался засудить новосибирский сайт за ущемление прав, хотя даже не заходил на него

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Житель Казани решил подать в суд на сайт, на котором нет версии для слабовидящих; выяснилось, что мужчина — практикующий юрист, а на страницу ответчика он, вероятно, даже не заходил.

Юрист из Казани подал в суд на сайт — ресурс не предусматривал версии для слабовидящих людей. В материалах дела сказано, что Ильнур Хамидуллин воспользовался сайтом www.stodetaley.ru 1 апреля этого года. Это интернет-магазин автозапчастей, филиалы которого есть в нескольких регионах России. Магазин в Новосибирске принадлежит ООО «Сто деталей».

Ильнур Хамидуллин посчитал, что его права инвалида ущемлены отсутствием альтернативной версии сайта, и подал в суд. Истец требовал 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В материалах дела сказано, что мужчина хотел приобрести сигнализацию для автомобиля через интернет-магазин, однако якобы не смог этого сделать.

Примечательно, что Ильнур Хамидуллин является практикующим юристом в Казани — он специализируется на уголовных делах. Адвокат регулярно выступает в судах и ведёт свой блог на YouTube.

Впрочем, в ходе судебного процесса он не смог предоставить убедительных доказательств того, что пострадал от действий владельца сайта.

Ответчик в свою очередь подчеркнул, что действующим российским законодательством не предусмотрена обязательная альтернативная версия сайта, кроме государственных и муниципальных учреждений, к которым интернет-магазин не относится.

Также он сомневается, что мужчина действительно заходил на сайт — согласно данным «Яндекс.Метрики», 1 апреля не было зарегистрировано ни одного перехода на ресурс с территории Казани, который длился бы больше одной секунды. Представитель компании допустил, что версия для слабовидящих не нужна в том случае, если есть возможность стандартного масштабирования в браузере.

Ильнур Хамидуллин не смог предоставить доказательств того, что ему был причинён ущерб от сайта. Суд отказал казанскому адвокату в возмещении морального ущерба.

Напомним, в начале сентября СК начал проверку по факту хищения денег инвалидов новосибирской общественницей.