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За поимку ярославского маньяка пообещали 500 тысяч

сегодня 18:42

Фото из открытых источников

Губернатор Ярославской области пообещал крупное вознаграждение за сведения, которые помогут поймать маньяка Молчанова; он изнасиловал и расчленил двух девочек.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов объявил о денежном вознаграждении за поимку подозреваемого в убийстве двух несовершеннолетних девочек в Рыбинске. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети главы региона.

«Вместе с коллегами из УМВД приняли решение выделить средства в размере 500 тыс. рублей за предоставление достоверной информации, которая приведёт к задержанию Молчанова Виталия Алексеевича. Этот человек подозревается в совершении убийства двух несовершеннолетних девочек в городе Рыбинске. Это страшное преступление, мы обязаны найти и наказать виновных. Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении этого человека, прошу оперативно откликнуться и помочь следствию», — заявил губернатор Дмитрий Миронов.

Виталий Молчанов изнасиловал и убил дочек своей сожительницы. Девочкам было 9 и 14 лет. Предполагаемого убийцу ищут с 15 сентября.

Напомним, глава СК взял расследование громкого убийства под личный контроль.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

убийство
погибли дети
вознаграждение
Ярославль

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