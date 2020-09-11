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Занятия любовью на карантине: как разнообразить удовольствие

сегодня 14:16

Фото pixabay.com

В период пандемии многие люди проводят дома гораздо больше времени, чем обычно; как разнообразить занятия любовью, рассказали сексологи.

На карантине все мы гораздо больше времени проводим дома. Естественно, влюблённые пары при этом хотели бы чаще заниматься любовью. Как разнообразить удовольствие, порталу «Знай» рассказали сексологи.

Во-первых, они советуют ещё больше, чем обычно, ухаживать за телом. Как раз на уход за собой появилось больше времени, и можно довести своё тело почти до идеала. Приятный запах шампуня, нежные ступни, чистая гладкая кожа — всё это возбудит желание у вашего партнёра.

Много разнообразия в половую жизнь могут привнести ролевые игры и переодевания. Здесь ваша фантазия может быть не ограничена, главное, чтобы обоим в паре нравились новые идеи.

Используйте лубриканты. Они смягчают движения и придают приятный запах. Говорите о ваших занятиях любовью, чем больше и откровеннее, тем лучше. Смотрите вместе пикантные ролики и не стесняйтесь новых экспериментов.

Напомним, врачи рассказали, можно ли заниматься сексом во время беременности.

Автор:
Алексей Протасов
Журналист

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Теги

секс
пандемия
разнообразие

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