Заражёнными коронавирусом с начала учебного года оказались уже 25 школ Кузбасса

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Случаи заражения коронавирусом с начала учебного года выявили уже в 25 школах Кузбасса; пять учебных заведений полностью перевели на дистанционное обучение.

Отдельные случаи заражения коронавирусной инфекцией с начала учебного года выявлены в 25 школах Кузбасса, большинство заразившихся — педагоги и работники образовательных учреждений. Об этом на брифинге сообщила журналистам первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

По её словам, в настоящее время пять школ в регионе полностью переведены на дистанционное обучение,

«С начала учебного года в 25 школах Кузбасса у нас зафиксированы отдельные случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время на дистанционном обучении [находятся] две школы Беловского муниципального района, одна школа в Ленинск-Кузнецком и одна в Топкинском районе, до 21 сентября в дистанционном процессе также школа Анжеро-Судженска», — сказала Зеленина.

Всего выявлено 34 случая, из них девять — школьники, 19 человек — из преподавательского состава, шесть — это иные сотрудники образовательных учреждений.

Также в некоторых школах Белова, Новокузнецка и Междуреченска на дистанционное обучение переведены отдельные классы. Замминистра подчеркнула, что случаи заражения в школах не связаны между собой, что говорит об отсутствии вспышек коронавируса в общеобразовательных учреждениях.

По данным регионального оперативного штаба, в Кемеровской области на 17 сентября зарегистрировано 8 188 случаев заражения коронавирусом, в том числе 128 за последние сутки. Умерли 80 пациентов, выздоровели 6 025 человек, остальные находятся под наблюдением медиков.

Напомним, в Кузбассе вновь возобновили режим самоизоляции для пожилых людей в возрасте 65 лет и старше.