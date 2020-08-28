Житель Мурино оскорбился странной рекламой языковой школы

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Языковой школе грозит проверка УФАС из-за спорной рекламы в Мурино; в антимонопольную службу обратился местный житель, который счел громкий рекламный слоган оскорбительным.

Жителей Мурино возмутила спорная реклама школы иностранных языков. "Я жила бы на Манхеттене, а живу в Мурино", — гласит рекламный слоган. Некоторые муринцы сочли это оскорбительным и обратились в УФАС с просьбой провести проверку.

Один из местных жителей рассказал ЛенТВ24, почему он решил, что рекламу стоит проверить на соблюдение законодательства.

"Меня задел сам слоган. Если я знаю английский, то я должнен жить на Манхеттене. Если знаешь английский, то у тебя есть перспективы, а если знаешь китайский, суахили или язык Александра Дюма, то ты никто и должен здесь жить. То ли издеваются, то ли, по-русски говоря, опускают", — сказал Алексей Дубинин, житель Мурино.

На данный момент антимонопольная служба готовит экспертизу. Начальник отдела контроля товарных рынков и рекламы Ленинградского УФАС России Александр Евлампиев отмечает, что сейчас рекламодатели ходят по тонкой грани между этичным и неэтичным в погоне за красочной картинкой или громким слоганом. В результате эту тонкую грань определят эксперты, которые составят свое заключение по вопросу этичности рекламы в Мурино.

Напомним, в конце августа ФАС заподозрила новосибирский ювелирный магазин в недостоверной рекламе.