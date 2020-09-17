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Жительница Самары зарезала продавца книг и едва не убила охранника

17.09.2020 05:37

Фото из социальных сетей

В Самаре арестовали женщину за нападения на рынке; один мужчина погиб, другой попал в больницу.

Суд Кировского района отправил под стражу на период следствия жительницу Самары, которую обвинили в нападении на людей на рынке, сообщает sova.info.

- Решение приняли 15 сентября. Сама обвиняемая показания пока не давала, — рассказали в прокуратуре Кировского района Самары.

По предварительным данным, утром 11 сентября женщина пошла на рынок "Ракита" на улице Товарной. Там она набросилась с ножом на продавца книг. Мужчина не смог выбежать из-за прилавка и получил смертельные раны. Кроме того, женщина порезала еще одного мужчину, он работал охранником.

Сотрудники Следственного комитета возбудили дела об убийстве и покушении на убийство. По некоторым данным, женщина может быть психически нездорова. Но официального заключения экспертов об этом пока нет. Нападавшей грозит долгий срок лишения свободы.

Напомним, в Кузбассе раскрыли убийство новокузнечанки.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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