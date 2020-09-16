Афиша Новосибирска на 19-20 сентября: «Октоберфест, полный любви»

Доминиканские танцы, немецкий фестиваль и панки из закрытого города – главные культурные события в ближайшие выходные в Новосибирске

Фото с портала pixabay.com, c сайтов организаций, видео с youtube.com

Город наконец-то входит в обычное русло своей жизни. Вот и последней по хронологии, но не по важности, открылась сфера культуры: готовят премьеры новых сезонов местные театры, в кино посыпались призёры ещё весенних фестивалей, а гастролёры из других городов и стран начинают готовить свои турне.

Что может быть более подходящим, чем после долгих месяцев изоляции размяться телом и насытиться душой? Тем более и поводы есть подходящие: вечеринка жарких танцев и традиционно весёлый осенний немецкий фестиваль, детская сказка в музыкальной обёртке и безбашенные панк-рокеры, леденящий кровь новый фильм и психоаналитический спектакль. А ещё чувственная инди-певица, которая со своим новым альбомом посетит Новосибирск одной из первых после снятия режима изоляции.

В пятницу 18 сентября:

Музыкальный стиль и одновременно танец родом из Доминиканской Республики — бачата — получил широкое распространение не только в странах Карибского моря и в латиноамериканских общинах США, но и уже по всему миру. В бачате музыка характеризуется умеренным темпом, тексты песен повествуют о страданиях неразделённой любви и жизненных невзгодах, а танцы предполагают полярные амплитуды — от раздельных па до страстных объятий. В эту пятницу оторваться по-бачатному на вечеринке Bachata orange party предлагает танцевальная студия Ipanema. Дресс-код объявлен как осенний — приветствуются жёлтый, красный и оранжевый цвета, а «бачатить» обещают до последних трёх пар на танцполе.

Студия Ipanema (Фрунзе 61/1), в 22:00

***

Впервые этот осенний праздничный фестиваль состоялся 12 октября 1810 года в честь свадьбы кронпринца Людвига и принцессы Терезы Саксонской-Хильдбургхаузской (к сожалению для многих, её сложным именем ещё и назван луг, где до сих пор и проходит фестиваль). В 1819 году организация и управление праздником были отданы в руки городского совета Мюнхена, который решил, что Октоберфест будет проводиться каждый год без исключения. Так мы получили один из самых ярких и популярных фольклорных фестивалей в мире. В нынешние времена праздник начинается во второй половине сентября и продолжается в среднем 16-18 дней. К участию в этом фестивале допускаются только мюнхенские пивоваренные компании. Однако Октоберфест давно шагнул за пределы и Мюнхена, и Германии, и Европы, став чем-то вроде Хеллоуина (который, кстати, следует почти сразу за ним). Осенний фестиваль не чужд и нашим краям. Отметить праздник предлагает ресторан «Максимилианс», где как раз в эту пятницу состоится открытие «Октоберфест-2020», который, как это положено, будет бесперебойно длиться до начала октября. В этот же вечер в ресторане будут выбирать столицу фестиваля среди тех городов, где есть франшиза «Максимилианс», а веселить гостей со сцены планирует группа «Импульсы».

Ресторан «Максимилианс» (ул. Дуси Ковальчук, 1/1), в 20:00

В субботу 19 сентября:

Велика ли разница в формулировках «Что ты хочешь?» или «Что на самом деле ты хочешь?». Не велика. А вот смысл от этой разницы меняется полностью. Театр «13 трамвай» представляет «терапевтический» спектакль «Солнечная линия» — для тех, кто знает или хочет узнать, что такое семейная жизнь. Для тех, кто понял или пытается понять другого человека. Для тех, кто умеет или не умеет любить, но всё равно любит. Для тех, кто хочет чувствовать и думать. По сюжету герои, он и она, находятся на кухне в пять часов утра. Каждый со своей правдой, болью и любовью. Они разбираются со своими чувствами друг к другу, как сотни и тысячи семейных пар. Автор пьесы Иван Вырыпаев и режиссёр Сергей Афанасьев не сводят эту историю к бытовой драме, а создают абсурдно-интимный жанр с «рэпом сценической прозы», простотой стилевых решений и проскакивающей ненормативной лексикой в качестве острого инструмента, возвращающего зрителя из философских дебрей к обыденности.

Театр «13 трамвай» (ул. Серебренниковская, 35), в 20:00

***

Есть мнение, что настоящие панки давно уже либо вымерли, либо ушли в забвение. Однако жанр, подразумевающий дикий треш, угар и прочие «хой!», просто ушёл с больших сцен туда, где он зародился: на подмостки в уездных городах. В нашем городе, кстати, не часто можно встретить истинных представителей этой субкультуры отрицания всего и вся и тем более сходить на концерт тру-панков. Поэтому для любителей оторваться по полной будет приятной новость о несколько раз перенесённом ещё с прошлого года концерте группы «Влом». Выступление обещает фирменный панк-рок от наших соседей — хулиганов из закрытого города Северска в Томской области, где на повестку дня будет поставлена презентация ЕР «Не поеду в Питер». В общем, будет дикий треш, угар и веселье. Хой, НСК!

Клуб «Уzдечка» (ТЦ «Москва», ул. Крылова, 26), в 20:00

В воскресенье 20 сентября:

Урал всегда манил творческих людей своим разнообразием и сказочностью. Это вольные просторы, высокие горы, дремучие леса и разные чудеса: в водоёмах живут чудо-рыбы, а в горах лежат россыпи драгоценных камней. Есть у этого места и своя Хозяйка, которая, как известно, живёт на Медной горе, которая редко показывается людям, но про дела горные всё знает, за всем следит и ничего не упускает. Про эту Хозяйку Медной горы и её подарок, малахитовую шкатулку, существует знаменитая сказка Павла Бажова. А наш, новосибирский, оркестр Филармонии приготовил ещё и концерт. Он должен был пройти ещё в апреле, но по причине изоляции, вызванной эпидемией коронавируса, был перенесён на эту осень. Поэтому в этой воскресенье наконец-то состоится заключительный концерт абонемента № 23 «В стране музыкальных сюрпризов». В сопровождении цветастого ковра из мелодий русской музыки сказку «Малахитовая шкатулка» прочитает актриса театра «Красный факел» Дарья Емельянова. Также в представлении будет задействован видеоряд, в оформлении которого используются эпизоды с рисованием в технике эбру: когда краски, расплываясь на воде, создают причудливые узоры природных самоцветов. Кстати, это станет первым экспериментом по сочетанию музыки с эбру-анимацией в Новосибирской филармонии.

ГКЗ имени А. М. Каца (Красный проспект, 18/1), в 15:00

***

Работы талантливой двадцатилетней автора музыки и поэтессы Марины Демещенко, выступающей под псевдонимом Polnalyubvi, сложно увидеть на радио или ТВ. Однако с широким распространением различных видео- и аудиохостингов Марина всё больше становится популярной в Сети. На счету Polnalyubvi есть уже несколько клипов и два полноценных альбома. Жанр инди — самый близкий из всех, к которому можно отнести творчество Марины. Но её стиль исполнения сильно отличается от того, что можно услышать сейчас на современной инди-сцене. «Я не рок, не поп, не фолк, а что-то между. Все мои песни построены на сравнениях или метафорах, символизме», — говорит о своём творчестве Демещенко. А ещё Марина рассказывала, что черпает вдохновение из прошлого века — например, творчества Анны Герман и Владимира Высоцкого. В эту пятницу в Новосибирске Polnalyubvi представит свой новый альбом «Сказки лесной нимфы». Вот как сама Марина представила этот альбом в соцсетях: «Здравствуй, милый странник. Вот и настало время выбрать свой путь. Пред тобой открывается лес, полный волшебства, пройди по своей тропинке или же обойди всю сказочную чащу. Тропы будут разные: пугающие, умиротворяющие, спокойные и мрачные, но помни, всю дорогу тебя будут сопровождать сказки лесной нимфы. В добрый путь!».

Лофт-парк «Подземка» (Красный проспект, 161), в 20:00

Кинопремьеры недели:

«Никогда, редко, иногда, всегда»

Легко ли быть девушкой в современном мире? Кто придёт на помощь, если ты попадёшь в беду? Как решиться на отчаянный поступок, который навсегда изменит твою жизнь? Сложные, порой нежеланные ответы на эти и некоторые другие вопросы о взрослении найдут сёстры Отем и Скайлар на пути из родного городка в Нью-Йорк. Фильм стал одной из главных сенсаций нынешнего года, заслужив признание на самых авторитетных независимых кинофестивалях мира — от Сэнданса до Берлинского.

«Самый жестокий год»

Америка 1980-х. Уличная преступность и коррупция охватили Нью-Йорк. Бизнесмен и амбициозный нувориш Абель старается сделать всё, чтобы расширить свою маленькую компанию, сохранив при этом совесть и лавируя между конкурентами, профсоюзами, мафией и собственной женой. Однако ставки слишком высоки. Фильм «Самый жестокий год» 2014 года с Оскаром Айзеком и Джессикой Честейн снова в российском прокате. Возможно, шесть лет назад ей было отказано в должном внимании, поэтому есть шанс увидеть на большом экране эту великолепную картину режиссёра Джей Си Чендора, достойную наследия классика Сидни Люмет.

«Антебеллум»

Успешная писательница Вероника Хинли оказывается в ловушке чудовищной реальности и должна раскрыть ошеломляющую тайну, пока не стало слишком поздно. «Антебеллум» — новый пугающий триллер от продюсера уже признанных кинохитов последних нескольких лет «Прочь» и «Мы» и режиссёров Джерарда Буша и Кристофера Ренца, обладателей нового самобытного голоса в киноискусстве. Ещё более загадочно и интригующе звучит тот факт, что название фильма с английского можно перевести как «До гражданской войны».

Также на выходных:

18 сентября

- концерт для скрипки и виолончели с Новосибирским академическим симфоническим оркестром «Памяти Арнольда Каца. Брамс. Бетховен» в ГКЗ имени А. М. Каца. Красный проспект, 18/1, начало в 19:00;

- театральный «Квартирник» в «КаФе» театра «Красный факел». Улица Ленина, 19, начало в 20:00.

19 сентября

- перенесённая с 16 мая лирическая опера «Иоланта» — открытие оперного сезона в НОВАТе. Красный Проспект, 36, начало в 18:00;

- стендап-комики Нургалиев и Пьянков в баре Jonathan. Красный проспект, 22, начало в 20:00.

20 сентября

- спектакль «Сумасбродка» в театре «Среда». Улица Бориса Богаткова, 266а, начало в 19:00;

- комедийный спектакль «Братишки» в театре «Глобус». Улица Каменская, 1, начало в 17:00.