Алтайской чиновнице предъявили обвинение за махинации с лекарствами

Фото и видео СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае бывшему председателю правительства предъявлено обвинение; чиновница за счёт бюджета обеспечивала лекарствами знакомого.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение бывшему заместителю председателя правительства Алтайского края Ирине Долговой. Женщину обвиняют в превышение должностных полномочий, совершённом лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации.

«По данным следствия, осенью 2018 года Долгова, в нарушение установленного законом порядка, организовала за счёт средств регионального бюджета обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого, который не имел права на его бесплатное получение. Данные действия повлекли причинение имущественного ущерба бюджету Алтайского края», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Следователи СК совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю провели обыски по месту жительства и предыдущим местам работы обвиняемой. Долгова задержана. В ближайшее время следователь СК обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, о возбуждении в отношении Долговой уголовного дела стало известно 17 сентября.