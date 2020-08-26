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Автобус с пассажирами слетел в кювет под Новосибирском

сегодня 09:45

Фото pixabay.com

В Черепановском районе рейсовый автобус съехал в кювет; в салоне находились 42 пассажира.

В Новосибирской области сегодня утром рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, инцидент произошёл в Черепановском районе на трассе Р-56.

Автобус следовал из Барнаула в Новосибирск, когда водителю 1957 года рождения стало плохо. Мужчина направил машину в кювет. В салоне в этот момент находились 42 пассажира.

К счастью, никто не пострадал. На место была вызвана скорая помощь.

«Водителю была оказана медицинская помощь. За руль сел его напарник, и автобус продолжил путь до Новосибирска», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, 26 августа автобус с пассажирами перевернулся в Горном Алтае.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

ДТП
пассажирские перевозки
Черепановский район

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