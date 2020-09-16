Банк Акцепт предлагает вклад с повышенной ставкой!

Фото предоставлено: Банк Акцепт

Для тех, кто ищет вклад с высоким процентом, Банк Акцепт предлагает «Высший пилотаж»!

Это вклад с повышенной процентной ставкой – до 5 % годовых – и сохранением этой ставки при досрочном расторжении. То есть выплаченные вам проценты не пересчитываются и сохраняются в полном объёме. При этом проценты по вкладу со дня последнего начисления до расторжения выплачиваются по ставке 0,01 %. Проценты зачисляются ежеквартально, на удобный вам счёт Банка Акцепт.

Условия вклада:

срок – 367 дней;

сумма первоначального взноса – 10 000 руб.;

пополнение и снятие средств – не допускаются.

А клиентам, открывшим вклад «Высший пилотаж» от 100 000 руб., открытие карты Акцепт Visa Gold – бесплатно. С бесплатным годовым обслуживание до момента перевыпсука карты!

С ней вы получите:

кэшбэк – 1 % на любые покупки;

до 30 % скидки за покупки в магазинах-партнерах Visa;

до 4 % на остаток на карте;

СМС-информирование – бесплатно!

Сберегайте средства выгодно в Банке Акцепт!

Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.