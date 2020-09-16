Более 35 тысяч новосибирских семей получают детские выплаты по нацпроекту «Демография»

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Семьи с детьми в Новосибирской области получают различные пособия; при рождении третьего и последующего ребенка родителям дают региональный сертификат.

В Новосибирской области семьи с детьми получают четыре меры социальной поддержки в рамках национального проекта «Демография»: ежемесячную денежную выплату в связи с рождением первого ребенка до трех лет, ежемесячную денежную выплату в размере прожиточного минимума, областной семейный капитал и единовременное пособие при рождении ребенка в молодой семье. Мероприятия реализуются при поддержке регионального министерства труда и социального развития, сообщает пресс-служба областного правительства.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка уже предоставлена 18 тысячам семей. Её размер составляет 12 037 рублей. Она положена в тех случаях, когда размер среднедушевого дохода на каждого члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе за второй квартал года предшествующего года (24 972 рублей).

Ежемесячную денежную выплату в размере прожиточного минимума для детей назначают семьям при рождении 3-го и последующих детей до достижения ребенком трехлетнего возраста. При этом на каждого члена семьи должно также приходится менее 24 972 рублей. В Новосибирской области это пособие получают порядка 13,4 тысяч многодетных семей, размер выплаты в 2020 году составляет 11 698 рублей.

В 2012 году в Новосибирской области начала действовать программа по выдаче регионального семейного капитала при рождении третьего или последующего ребенка. Размер выплаты составляет 108 160 рублей. С момента действия этой меры поддержки 24 тысячи семей получили более 36 тысяч сертификатов.

Единовременное пособие положено родителям, проживающим на территории Новосибирской области. При этом одному из супругов должно быть менее 30 лет. Почти 6 тысяч молодых семей получили средства из областного бюджета. Размеры выплат – 6 000 рублей на первого ребенка, 12 000 рублей на второго ребенка, 18 000 рублей на третьего и последующих детей.

Национальные проекты реализуются в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Напомним, в Госдуме предложили выплачивать капитал выпускникам российских вузов.