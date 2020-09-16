Бородина раскрыла правду о её романе с Ольгой Орловой

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Ксения Бородина прокомментировала слухи о её романе с Ольгой Орловой; телеведущая потребовала перестать вешать на неё ярлыки в лесбиянстве.

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина в интервью изданию «Собеседник» прокомментировала слухи о её романе с коллегой по телепроекту, певицей Ольгой Орловой.

«Говорят, что мы с Орловой лесбиянки и что у нас с ней любовная связь! Бред полнейший! Как такое можно вообще придумать!» — посетовала Бородина.

Она также опровергла слухи о том, что её муж Курбан Омаров якобы нигде не работает и живёт за её счёт. Ведущая выразила мнение, что человек не должен афишировать своё место работы. По её словам, супруг зарабатывает деньги и у пары всё хорошо.

«Никогда в жизни рядом неуспешного мужчину не потерпела бы!» — добавила Бородина.

Телеведущая сказала, что спокойно относится «ко всему этому бреду», но ей обидно, что люди верят в такие сплетни. Иногда они доходят до родственников Ксении, и ей приходится их успокаивать.

Напомним, друг семьи скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой обвинил её вдовца Юрия Фирсова в двоежёнстве.